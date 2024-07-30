В Москве начался набор в корпус наблюдателей за выборами депутатов городской думы

В столице стартовал набор Корпуса наблюдателей Общественной палаты Москвы. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

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— За годы работы штаба в столице выработался московский стандарт наблюдения за ходом голосования, — заявил Ковалев.



По его словам, одним из главных вопросов повестки является возможность проведения электронного голосования. Для его тестирования будут собраны вопросы от членов Общественной палаты, сообщили на сайте.

25 июля в Москве дали старт работе Общественного штаба по наблюдению за выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и Куркине. Выборы пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.

С 6 по 8 сентября 2024 года москвичи будут выбирать депутатов Мосгордумы. Как устроено дистанционное электронное голосование, как голосовать на избирательном участке и какие технологии защищают голоса избирателей, можно прочитать в специальном разделе mos.ru о выборах или на странице Мосгоризбиркома, посвященной голосованию. Подробнее об обязанностях депутатов Мосгордумы можно узнать на сайте «ПОЛИТМОСКВА».