В Москве появился Дом попугаев

Необычное место появилось в городе — Дом попугаев, куда человек может прийти, чтобы пообщаться с птицами разных пород и размеров. Авторы проекта уверяют: это отлично снимает стресс. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Канаты свисают с потолка, рядом — деревянные жердочки. Повсюду попугаи. Некоторые вдруг срываются с места и проносятся мимо меня быстро и шумно, будто маленькие истребители.

Птицы симпатичные, хочется подружиться с ними, но как? Может, путь к сердцу попугая лежит через его желудок, не зря же каждому гостю администраторы выдают стаканчик с кормом! Увидев его, они тут же подлетают к человеку: ну-ка, чем ты меня хочешь угостить? По словам сотрудников дома, попугаи — птицы очень любопытные, особенно их интересует и привлекает все блестящее.

— Мы всегда просим наших гостей снимать кольца и другую бижутерию, — рассказывает консультант Александра Самсонова. — Эти вещи своим блеском привлекают внимание птиц, и они могут проверить украшения на прочность.



Так оно и оказалось: я забыла снять кольцо с пальца, и оно приглянулось большому белохохлому какаду по кличке Джуди. Она спикировала на меня и попыталась его цапнуть, но была вовремя остановлена одним из сотрудников.

— Наша задача — следить за всем, что происходит в помещении с птицами, — поясняет Александра. — Мы не позволяем гостям брать попугаев в руки, если видим, что птица этого не хочет. Но и своим подопечным не даем лишний раз разевать клювы на посетителей.



С этой целью, например, гостю с родинками на открытых местах тела предложат пластырь, чтобы их заклеить. Ведь птицы могут запросто спутать такое пятнышко с зернышком…

В заведении содержится около трехсот попугаев девяти видов. Самые крупные — ара, жако и уже знакомый вам какаду. Наладить контакт обычно проще с попугаями поменьше: среди них — какарик, корелла, неразлучники и волнистые.

— Клички мы даем только крупным птицам. Вот серые жако Саша и Тони, они новенькие и на контакт пока идут неохотно. Ару мы назвали Арчи. Давать клички маленьким попугаям смысла нет. Их много, — объясняет Александра. — По той же причине попугаи здесь не научатся разговаривать: они воспроизводят только те звуки, которые слышат чаще всего, а слышат они птичьи голоса.



Кстати, вот вам совет: хотите оказаться в центре внимания попугаев — приходите к ним в гости в гавайской рубашке. Я сделала так, и в какой-то момент какарики и волнистые попугайчики меня просто облепили: может, приняли за сородича?

— В первые минуты в окружении птиц испытываешь странные ощущения… Они постоянно проносятся мимо или вдруг решают сесть на плечи, и ты вздрагиваешь от неожиданности, — делится впечатлениями посетительница Дома попугаев Софья Цыбульник. — Но потом, конечно, привыкаешь. Мне очень понравился формат заведения: ты приходишь и общаешься с птицами. Людям, которые их любят, здесь должно нравиться.



В Москве много антикафе с животными. В таких заведениях люди могут пообщаться, выпить чашку чая или кофе с печеньем.

— У нас этого сделать не получится, — предупреждает Александра. — Попугаи никогда не упустят возможности попробовать то, что ест человек. Кроме того, эти птицы такие шумные, что спокойно посидеть и пообщаться вам не дадут.



Разумеется, чтобы попугаи чувствовали себя хорошо, для них в доме созданы все необходимые условия. В помещении всегда работает кондиционер, а воздух регулярно увлажняется. В зале стоят подносы с водой и кормом: зерном, фруктами и орехами.

Кормят птиц два раза в день. В остальное время они находят корм либо в кормушках, либо принимают угощение из рук посетителей.

— Попугаям знакомо чувство сытости, и проблемы с перееданием настигают их редко. Так что мы за их фигуры не переживаем, — улыбается Александра.



Андрей Миронов, психолог:

— Общаясь с животными и птицами, человек действительно может снизить уровень своей тревожности или даже избавиться от стресса. Есть несколько способов. Можно выговориться, не боясь быть непонятым и получить в ответ негативную реакцию. Прекрасную возможность расслабиться и отвлечься от мрачных мыслей дает наблюдение за рыбками в аквариуме или за поведением птиц. В этот момент человек сосредотачивается на движениях животного, и мозгу становится сложно делать это одновременно с переживаниями. А тактильный контакт с животными нормализует уровень кортизола и дофамина — гормонов, которые отвечают за реакции на стресс.



СХОДИ ТУДА И УСПОКОЙСЯ

В столице есть масса заведений, где люди могут подружиться с животными: погладить их и взять на руки. «Вечерняя Москва» собрала топ самых интересных из них.

Зайкафе

Новослободская, ул. Селезневская, 4

Если вы любитель пушистиков, вам — в антикафе «Зайкафе». Здесь можно подружиться с крольчатами и покормить их морковкой.

Совиный дом

Рижская, пр-т Мира, 79, стр. 2

Всех, кто относит себя к храбрецам, ждут в антикафе «Совиный дом». Здесь, под присмотром консультанта, можно попробовать подружиться с ночными хищниками.

Котофейня

Китай-город ул. Маросейка, 10/1, стр. 1 Курская ул. Земляной Вал, 32

Если у вас дома не живет такой пушистый питомец, но вы очень любите усатых-полосатых, можете заглянуть в «Котофейню».

Пушистая братва

Полянка ул. Б. Полянка, 19

Хотели познакомиться с непоседливыми енотами? Тогда вам в антикафе «Пушистая братва».

Ежеминутка

Арбатская ул. Арбат, 6/2

Если по душе спокойный досуг, вам в кафе «Ежеминутка». Под умиротворенное фырканье ежей можно сыграть в настольные игры.