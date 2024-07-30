Около 400 человек оштрафовали за езду на самокатах в столичном метро с апреля

В Москве с апреля оштрафовали уже порядка 400 человек за управление самокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ) в метро. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве напомнили, что подобная поездка может обойтись нарушителям дороже 2 тысяч рублей с учетом штрафа.

"Такая поездка не экономит много времени, но при этом угрожает здоровью других пассажиров и нормальной работе транспорта", – отмечается в сообщении.

О нарушениях можно сообщить по связи "пассажир – машинист", любому сотруднику станции или полицейскому, а также через колонну экстренного вызова.

Между тем с начала сезона пользователи аренды электросамокатов получили уже 95 тысяч штрафов от операторов. Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, 113 тысяч аккаунтов заблокировали.

В Госдуме также предложили создать самокатно-патрульную службу. В нижней палате парламента уже находится законопроект, который вводит штрафы за нарушение ПДД для электросамокатчиков.