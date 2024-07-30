В Москве переименовали станцию метро

Станция «Коммунарка» на Сокольнической линии столичного метро будет переименована. Она будет называться «Новомосковская», сообщает Дептранс Москвы в Telegram-канале.

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Уточняется, что соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Пресс-служба департамента анонсировала скорое появление обновленной навигации во всем метро. Сначала будут указывать два названия на указателях при входе в метрополитен и над дверьми в поездах, но позже название «Коммунарка» полностью исчезнет с навигации на первой линии, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что название «Новомосковская» отразит значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве. Также сообщается, что станция «Коммунарка» на Троицкой линии будет находиться ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.

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«На нынешней "Коммунарке" обновим путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции "Потапово", а еще обозначим направление к будущей пересадке между линиями», - говорится в публикации.



Ранее заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов анонсировал появление в Москве летом виртуальной карты «Тройка».