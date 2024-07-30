Собянин поздравил столичных школьников с победами на Международных олимпиадах по химии и физике
Московские ученики заняли три первых места на Международной химической олимпиаде. Об этом было объявлено на официальном Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
Медалистами стали Тимур Ахмедов из школы имени Маршала В.И. Чуйкова, расположенной на Юго-Востоке, а также Матвей Васияров и Алексей Шарпило из школы Центра педагогического мастерства.
В состав сборной России вошли владельцы четырех золотых медалей по химии. Незадолго до этого на Международной олимпиаде по физике российская команда завоевала 4 золотые и 1 серебряную медаль. В числе золотых призеров был Алексей Гашпар из московской школы №1589 и учащиеся из Московской области.
Соревнования по физике проходили в Иране, а по химии — в Саудовской Аравии.
«Поздравляю ребят, их родителей и педагогов с блестящими результатами! Желаю никогда не снижать планку и продолжать радовать новыми победами», — отметил мэр Москвы.