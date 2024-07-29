В Москве появилось 28 новых маршрутов наземного транспорта с начала года

В Москве с января 2024 года появилось 28 новых и объединённых маршрутов автобусов и электробусов, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

© Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«Мы активно развиваем наземный транспорт столицы по поручению Сергея Собянина. Корректируем и открываем новые маршруты, а также выпускаем на линии экологичные электробусы взамен автобусов», — сказал Ликсутов.



Он также отметил, что в настоящее время в городе действует 137 электробусных маршрутов.

Ранее сообщалось, что в столице с начала года установили 800 современных остановочных павильонов из прочных и износостойких материалов.