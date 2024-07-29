В Москве капитально отремонтируют 13 домов с кессонами

В Москве в этом году запланирован капитальный ремонт в 13 исторических зданиях, расположенных на Кутузовском проспекте, Волоколамском шоссе и улице Александра Солженицына. Об этом сообщили в столичной мэрии.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Все здания, включенные в проект реконструкции, имеют декоративные элементы - кессоны, которые представляют собой ячейки квадратной, прямоугольной или иной формы. Ими могут быть оформлены своды арок или нижние поверхности балконных плит.

В частности, ремонт проводится в построенном в 1953 году по индивидуальному проекту доме №30 на Кутузовском проспекте. Это здание украшают карнизы с модульонами и балюстрадами, а часть балконов поддерживается кронштейнами и имеет кессоны.

«Работы начались с расчистки и промывки открытых поверхностей, расшивки швов. В местах намокания нанесли антигрибковую защиту, а также провели гидрофобизацию фасада — она защитит от осадков. Мастера восстанавливают утраченные части и фрагменты карнизов, пилястр с барельефами, пинаклей. (…) Особое внимание уделяют колоннадам на верхнем ярусе по углам дома. Одна из них уже почти полностью готова», - отметили в мэрии.



Также в доме восстанавливают балконы, в том числе расположенные там плиты с кессонами, меняют кровлю, утепляют чердак. Ведется замена инженерных коммуникаций.

Еще одно здание с кессонами, в котором ведутся ремонтные работы, - это построенный в 1939 году четырехэтажный многоквартирный дом 88 на Волоколамском шоссе. Входные группы и лестничные пролеты здесь «акцентированы ризалитами, некоторые оконные проемы обрамлены наличниками». По периметру здания расположены межэтажные пояски и венчающий карниз.

Здесь приводят в порядок фасад, крышу, подвал, подъезды, инженерные системы, уже почти отремонтировали дворовой фасад. Кроме того, в местах общего пользования окна заменили на современные пластиковые, чуть позже обновят двери подъездов.

«В данный момент восстанавливают балконные плиты и устанавливают новые балконные экраны, на крыше меняют обрешетки и кровельное покрытие, на чердаке проводят обработку огнебиозащитным составом. Там будут использованы плиты из минеральной ваты», - уточнили в пресс-службе мэрии столицы.



Специалисты уже привели в порядок и семиэтажный многоквартирный жилой дом по адресу улица Александра Солженицына, 24. Он был построен в 1959 году по индивидуальному проекту. Балконы здания украшают кессоны квадратной формы, а главный и торцевые фасады выполнены из керамического блока. Здесь отремонтировали подъезды, заменили ряд инженерных коммуникаций, стены со стороны двора отштукатурили и окрасили в кремово-белый оттенок. Кроме того, отремонтировали цоколь, входные группы и балконы.

Ранее в Москве отремонтировали 12 домов вдоль Кольцевой линии метро. Специалисты привели в порядок фасады и крыши, заменили магистрали инженерных систем. Большое внимание было уделено сохранению архитектурного декора, здания были окрашены с сохранением исторического цвета.