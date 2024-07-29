Беговые дорожки, карусели, скалодром: как обустроили зону отдыха в районе Преображенское
В московском районе Преображенское в рамках строительства жилого комплекса, состоящего из семи 17-этажных корпусов, завершено благоустройство новой зоны отдыха и обновление набережной вдоль реки Яузы. Об этом сообщила мэрия Москвы.
По словам главы Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антона Слободчикова, общая площадь благоустройства составила 3,4 гектара, оно было проведено за счет инвестора.
«На Краснобогатырской улице обустроены: набережная для прогулок и отдыха длиной в один километр, беговые дорожки, двор с детским городком и зоны со спортивными тренажерами», - пояснил он.
Во дворе новых домов, жители которых сейчас получают ключи от квартир, помимо тренажеров и детского игрового комплекса с качелями, каруселью, тоннелем и уличным скалодромом, были установлены площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол и бадминтон и стол для настольного тенниса. Там были высажены деревья и установлены лавочки, имеется выход на набережную с лестницами с балюстрадами из мрамора.
«Также сюда вернули восстановленный исторический памятник воинам - работникам Москожкомбината, который ранее располагался на этой территории», - рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.
Все работы по благоустройству были проведены под надзором специалистов, уточнили в мэрии. Так, за время строительства жилого комплекса на Краснобогатырской улице были проведены 38 выездных контрольно-надзорных мероприятий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что до конца года в столице планируется завершить первый этап благоустройства Парка Горького. Там будет приведена в порядок Пушкинская набережная. По словам мэра, сейчас она представляет собой «большую полосу асфальта», что не соответствует стандартам современного мегаполиса. После Пушкинской набережной планируется провести работы и в других частях парка, а Пионерский пруд сделать пригодным для купания.