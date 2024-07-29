Беговые дорожки, карусели, скалодром: как обустроили зону отдыха в районе Преображенское

В московском районе Преображенское в рамках строительства жилого комплекса, состоящего из семи 17-этажных корпусов, завершено благоустройство новой зоны отдыха и обновление набережной вдоль реки Яузы. Об этом сообщила мэрия Москвы.

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По словам главы Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антона Слободчикова, общая площадь благоустройства составила 3,4 гектара, оно было проведено за счет инвестора.

«На Краснобогатырской улице обустроены: набережная для прогулок и отдыха длиной в один километр, беговые дорожки, двор с детским городком и зоны со спортивными тренажерами», - пояснил он.



Во дворе новых домов, жители которых сейчас получают ключи от квартир, помимо тренажеров и детского игрового комплекса с качелями, каруселью, тоннелем и уличным скалодромом, были установлены площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол и бадминтон и стол для настольного тенниса. Там были высажены деревья и установлены лавочки, имеется выход на набережную с лестницами с балюстрадами из мрамора.

«Также сюда вернули восстановленный исторический памятник воинам - работникам Москожкомбината, который ранее располагался на этой территории», - рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.



Все работы по благоустройству были проведены под надзором специалистов, уточнили в мэрии. Так, за время строительства жилого комплекса на Краснобогатырской улице были проведены 38 выездных контрольно-надзорных мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что до конца года в столице планируется завершить первый этап благоустройства Парка Горького. Там будет приведена в порядок Пушкинская набережная. По словам мэра, сейчас она представляет собой «большую полосу асфальта», что не соответствует стандартам современного мегаполиса. После Пушкинской набережной планируется провести работы и в других частях парка, а Пионерский пруд сделать пригодным для купания.