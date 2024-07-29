Горячее водоснабжение после гидравлических испытаний возобновили в Москве

Горячее водоснабжение возобновили более чем в 39 тысячах зданий после гидравлических испытаний в Москве. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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— В настоящее время масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону вышли на финишную прямую. На тепловых сетях в соответствии с утвержденным графиком продолжаются гидравлические испытания, во время которых отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена более чем в 39 тысячах зданий, включая 21,5 тысячи жилых домов, — рассказал заммэра.



Специалисты подготовят к новому отопительному сезону свыше 74 тысяч московских зданий, из которых более 34 тысяч — жилые дома. Работы завершат до 25 августа, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта «Переделкино» на западе столицы. В рамках проекта специалисты АО «Мосгаз» заменили старое оборудование, эксплуатируемое с 1968 года, на современный газорегуляторный пункт шкафного типа отечественного производства.