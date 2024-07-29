Новый торгово-развлекательный центр построят возле метро «Текстильщики»

В Москве инвестор построит новый торгово-развлекательный центр рядом со станцией метро «Текстильщики», заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Об этом сообщает НСН.

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«Предприниматель возведёт торгово-развлекательный комплекс с помещениями многофункционального центра предоставления государственных услуг общей площадью 7,9 тыс. кв. м», — сказал Ефимов.



По словам чиновника, строительство объекта в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта позволит создать около 200 рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица — лидер по созданию комфортной городской среды и развитию инженерно-коммунальной инфраструктуры.