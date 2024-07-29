На Манежной площади представят метавселенную ВДНХ

Гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" смогут ознакомиться с метавселенной ВДНХ и рассмотреть цифровую копию выставки. Экспозицию представят на Манежной площади, сообщила пресс-служба ВДНХ.

"Весной этого года "МетаВДНХ" была презентована и высоко оценена профессиональным сообществом на конференции "Цифровая индустрия промышленной России", а сейчас в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" все посетители нашей экспозиции на Манежной площади смогут своими глазами увидеть виртуальную копию главной выставки страны, оценить ее масштаб и детализацию, узнать больше о перспективах и возможностях применения проекта", - приводит пресс-служба слова Анастасии Шаровой, главы отдела выставочной деятельности департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы.



Она добавила, что посетителям расскажут о виртуальной экскурсии, разработанной специально для "МетаВДНХ". В 3D-формате они увидят павильоны "Космос", "Атом" и "Круговая кинопанорама", исторические кадры, а также территорию и архитектурный комплекс с высоты птичьего полета.

Отмечается, что виртуальная копия, созданная департаментом информационных технологий при поддержке Института развития интернета, воссоздает более 80 объектов и 400 экспонатов. Цифровая копия позволяет рассмотреть мельчайшие детали павильонов или архитектурный ансамбль целиком, увидеть брызги фонтанов и колышущиеся на ветру листья, познакомиться с экспонатами некоторых музеев и даже погулять по метавселенной на закате.

Впервые прототип метавселенной ВДНХ, созданный на базе цифрового двойника города был представлен на ежегодной выставке "Цифровая индустрия промышленной России", которая прошла с 21 по 24 мая в Нижнем Новгороде. Тогда министр правительства Москвы, руководитель ДИТ Эдуард Лысенко сообщил, что в основе метавселенной ВДНХ лежит фотограмметрическая модель территории выставки из цифрового двойника города, доработанная при помощи современных технологий игровой индустрии.

Цифровой двойник города Москвы - это масштабная платформа, которая с 2019 года помогает планировать строительство жилых, промышленных и социальных объектов, принимать управленческие решения и контролировать ход реализации значимых городских проектов. В основе цифрового двойника - точная 3D-копия (фотограмметрическая модель) территории Москвы со всеми зданиями, сооружениями, инженерными и транспортными коммуникациями, а также 5 тыс. аналитических слоев с актуальными данными по всем значимым отраслям городской жизни.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" развернется более чем на 30 площадках в разных районах города. На них посетителям представят достижения в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.