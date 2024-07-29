Похолодание в Москве приостановило купальный сезон – Вильфанд
Из-за похолодания температура воды в столичных водоемах начинает понижаться. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Будем оптимистами – купальный сезон пока только приостановился. В эти выходные температура воды в столичных водоемах была плюс 21–23, а к следующим выходным она будет около 19 градусов. Конечно, вода не такая теплая, длительного радостного купания не получится, прямых солнечных лучей будет мало», – сказал Вильфанд.
Синоптик подчеркнул, что столичные водоемы смогут быстро прогреться при возвращении тепла.
«Еще не исключены периоды жаркой погоды в августе, достаточно будет буквально трех дней с температурой плюс 27–29 градусов, чтобы вода снова прогрелась. Просто пока, в ближайшую неделю, такой погоды не прогнозируется», – отметил он.
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