За ночь в Москве выпало до 18 миллиметров осадков

За ночь 28 на 29 июля в отдельных районах столицы выпало до 18 миллиметров осадков, наиболее интенсивные наблюдались на территории Троицкого и Новомосковского административных округов. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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— По прогнозам синоптиков, кратковременный дождь, местами сильный, сегодня сохранится и в дневные часы, возможно усиление ветра с порывами до 14 метров в секунду, — говорится в сообщении пресс-службы.



В ведомстве также обратились к горожанам с просьбой быть особо внимательными на улице в непогоду.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что понедельник, 29 июля, станет самым дождливым днем этого месяца. К 9:00 на ВДНХ и Балчуге выпало порядка трех миллиметров осадков, а в Бутове — до четырех миллиметров. На всей территории города ожидается до 2–10 миллиметров, местами — до 18 миллиметров осадков.

Региональное управление МЧС также предупреждает о сильных дождях до 12:00 понедельника в Москве и Подмосковье. Водителей попросили быть внимательными на дороге, снижать скорость движения и соблюдать дистанцию. Кроме того, следует избегать опасных маневров и не парковать машины вблизи деревьев.