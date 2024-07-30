Панда Диндин из Московского зоопарка отмечает день рождения

Панда Диндин из Московского зоопарка отмечает свое семилетие, сообщила в Telegram-канале директор столичного учреждения Светлана Акулова.

"Наша любимица! Наша именинница! 7 лет! Диндин", - написала Акулова.



К своему посту Акулова прикрепила архивное видео своей первой встречи с пандой.

Две большие панды - самец по имени Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года из Китая. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин", ее решили назвать Катюшей.