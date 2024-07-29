В Москве рассказали об оснащении столичных больниц

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об оснащении городских больниц.

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«Специалисты проводят свыше 100 тыс. высокотехнологичных операций ежегодно. Это стало реальностью благодаря оснащению стационаров современным оборудованием — КТ, МРТ, ангиографам и другим», — написал Собянин в своём Telegram-канале.



По словам мэра, две рентген-операционные открылись в ГКБ №1 им. Пирогова, а в ГКБ №31 им. Савельевой начали проводить эндопротезирование коленного сустава с помощью высокотехнологичного робота-ортопеда.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве построят 11 новых поликлиник до конца 2028 года.