В Москве рассказали об оснащении столичных больниц
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об оснащении городских больниц.
«Специалисты проводят свыше 100 тыс. высокотехнологичных операций ежегодно. Это стало реальностью благодаря оснащению стационаров современным оборудованием — КТ, МРТ, ангиографам и другим», — написал Собянин в своём Telegram-канале.
По словам мэра, две рентген-операционные открылись в ГКБ №1 им. Пирогова, а в ГКБ №31 им. Савельевой начали проводить эндопротезирование коленного сустава с помощью высокотехнологичного робота-ортопеда.
Ранее сообщалось, что в Новой Москве построят 11 новых поликлиник до конца 2028 года.