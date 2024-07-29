Панды в Московском зоопарке целую неделю будут отмечать дни рождения

Большие панды из Московского зоопарка всю неделю будут отмечать свои дни рождения. 30 июля Диндин исполнится семь лет, а 31 июля Жуи будет восемь. По этому случаю зоосад подготовил веселый тематический праздник для гостей. Москвичей и туристов ждут увлекательные экскурсии и квесты о лохматых обитателях Поднебесной, интересные мастер-классы и, конечно, вручения подарков именинникам.

Уже сегодня, 29 июля, с 11:00 до 12:00 пройдет первая экскурсия "Не только панды. Дочки-сыночки в мире животных". В 13:00 в Telegram-канале зоосада стартует онлайн-конкурс стихов и рисунков, посвященных китайским бамбуковым медведям. В это же время можно принять участие в квесте "В гости к пандам", а в 14:00 присоединиться к играм у вольера.

Эти и другие бесплатные мероприятия можно посетить до 4 августа. На Круге катания каждый день будут проходить мастер-классы. На них все желающие могут создать памятный тематический подарок, посвященный пандам, своими руками. У вольеров, где обитают эти животные, посетителей ждут любопытные беседы с киперами.