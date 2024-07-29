Понедельник в Москве может стать самым дождливым днем июля

Понедельник, 29 июля, может стать самым дождливым днем июля в столице, сообщила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Она обратила внимание, что ранним утром столичный регион оказался во власти атлантического циклона. Атмосферные фронты этого вихря быстро закрыли небо плотными серыми облаками, после чего начался дождь.

По данным на 09:00 на ВДНХ и Балчуге выпало 3 миллиметра осадков, в Бутово – 4 миллиметра. В западных областях, где дождь начался раньше, выпало до 11 миллиметров осадков.

"За день понедельника в Москве ожидается 2–10 миллиметров, а местами до 18 миллиметров осадков", – подчеркнула синоптик.



На неделе погоду в столице будет определять область пониженного атмосферного давления, сообщила Позднякова в беседе с RT. Во вторник, 30 июля, давление будет довольно низкое – 735 миллиметров ртутного столба.

В то же время наиболее ненастным все же будет понедельник. Местами возможны грозы, а воздух прогреется до 20–22 градусов. До конца рабочей недели в столице днем будут идти кратковременные дожди.

Погода будет не очень соответствовать последним числам июля месяца и началу августа. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса. По словам синоптика, только к 3 августа может потеплеть до 22–24 градусов.

Ранее синоптики назвали 28-е число "последним аккордом жаркого лета". В этот день, несмотря на непогоду, днем отмечалось чуть выше 26 градусов. Причиной ожидаемого похолодания в Москве станет североатлантический циклон "Кирсти", из-за чего температура впервые за сезон упадет до 20 градусов.