В Москве родители дали сыну тройное имя

Московские родители дали своему новорожденному сыну тройное имя - Огюст Жерар Мишель. Об этом случае "РГ" рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

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Также в этом году зарегистрировали нескольких детей с двойными именами: Эмиль Даниэль, Эдвард Энтони, Ульяна Элин, Паулина-Есения, Оливия-Мишель.

"Новорожденным дочерям родители дают красивые весенне-цветочные имена: в столице живет одна девочка с именем Астра, 56 Лилий, девять Роз, 17 Жасмин, 202 Маргариты, три Весны, две Весении, одна Цветелина", - рассказали в управлении ЗАГС.



Среди необычных мужских имен можно выделить такие, как Титан, Ангел, Мираж, Феникс; среди женских - Электра, Огнива, Ясения. В столице также живут две Радости, две Лиры, две Искры, девять малышек с именем Океана, подчеркнули собеседники "РГ".

10 самых необычных имен

Иногда москвичи называют новорожденных древнегреческими именами: в столице зарегистрирован один Геракл, один Олимпий, один Одиссей, три Ноя, две Офелии, 46 Афин.