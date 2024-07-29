Несколько набережных в Хамовниках закроют в ночь на 4 августа

Это связано с проведением ночного забега, говорится в Telegram-канале Дептранса Москвы.

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«С 21:30 3 августа до 01:00 4 августа — на аллее Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной. С 22:00 3 августа до 00:45 4 августа — на Лужнецкой набережной (от аллеи Славы до Фрунзенской набережной) и на Фрунзенской набережной (от Лужнецкой набережной до дома 44 стр. 4 по Фрунзенской набережной)», — отмечается в публикации.



Кроме того, там будет запрещена парковка с 00:01 3 августа и до конца мероприятия.