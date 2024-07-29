Названы сроки возвращения летней погоды в столичный регион

Она придёт через 7–9 дней.

На этот период температура воздуха в Москве и области понизится, в дневные часы будет +20…+22.

Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сегодня ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 15 м/с. По словам синоптика, погода в предстоящие пять рабочих дней будет находиться под влиянием умеренно прохладных воздушных масс, идущих с северо-востока.

Метеоролог рассказал о погоде в начале августа в Москве

Метеоролог отметил, что также с начала недели на время прекратится купальный сезон, так как температура воды не превысит +20 градусов.