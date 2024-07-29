Собянин пригласил горожан на фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, чем удивляет фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы». Об этом он написал в своем личном блоге в понедельник, 29 июля.

© Telegram / Сергей Собянин. Личный блог

По словам главы города, этим летом на улицах столицы вновь появились сады ландшафтного фестиваля. Растения появились в более чем 50 скверах Москвы. Для этого специалисты специально привезли более 500 тысяч цветов.

— На каждой площадке фестиваля царит своя уникальная атмосфера, — рассказал Собянин.



На Манежной площади сад разделили на две зоны. Одна из них тропическая, а другая южная. Первая напоминает экзотический курорт с бамбуками, пальмами и банановыми деревьями. Южный сад наполнен растениями, которые характерны для жаркого климата. Там посетители могут увидеть агавы, эуфорбии, опунции, алоэ, пальмы-саговники, а также оливковые деревья, говорится на сайте.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября 2024 года. Его организаторами впервые может стать любой желающий — необходимо просто забронировать интересующую площадку на сайте go.mos.ru. В проекте участвуют не только сами москвичи, но и городские организации, предприниматели и представители творческих профессий.