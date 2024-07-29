Фестиваль «Лето в Москве. Сады и цветы» будет украшать город до осени

О ландшафтном фестивале «Лето в Москве. Сады и цветы» рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

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«Более 50 скверов, улиц и площадей утопают в зелени и цветах, наслаждаться которыми можно в комфортных лаундж-зонах. Специально для фестиваля в Москву привезли свыше 500 тысяч растений. На каждой площадке фестиваля царит своя уникальная атмосфера», — отметил мэр Москвы.



В частности, на Манежной площади сад делится на две зоны — тропическую и южную. Тропическая напоминает курорт с бамбуком, пальмами, банановыми и лимонными деревьями, фотиниями и олеандрами. Южная — в средиземноморском стиле: с агавами, эуфорбиями, опунциями, алоэ, пальмами саговники и оливковыми деревьями (самой старой маслине — более 300 лет). По окончании фестиваля все растения отправят в Московский зоопарк и ботанические сады.

Площади полевых трав и роз на ступенях Российской государственной библиотеки по сравнению с прошлыми годами увеличились вдвое. В то же время на Новом Арбате воссоздали атмосферу писательских дач 1930-х годов и реализовали проект «Грани Лентулова» (на основе работ художника-авангардиста Аристарха Лентулова). Здесь можно увидеть более 20 тысяч многолетников, свыше пяти тысяч кустарников и 70 деревьев.

В Московском зоопарке по проекту вертикального озеленения выросли «джунгли». Во входной группе для создания карты ареалов обитания животных использовали более пяти тысяч ампельных растений. Также с помощью вертикального озеленения оформили фасады на Никитском бульваре и Никольской улице, а на нескольких центральных улицах, в том числе в Камергерском переулке, поставили зеленые арки.

«В этом году фестиваль шагнул и на мосты. Полукилометровый Большой Москворецкий сегодня тоже утопает в петуниях всех возможных оттенков, которые особенно в вечернее время не только радуют глаз, но и покоряют ароматом», — сообщил Сергей Собянин.



Более 650 цветочных инсталляций появилось возле социальных объектов — поликлиник, офисов «Мои документы», станций метро, ЗАГСов и т. д. Так, возле «Краснопресненской» разместили круглый сад в красно-бордовой гамме, рядом с «Чистыми прудами» — сад Маргариты по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита», у «Добрынинской» — посвященную яблокам композицию.

На Новой площади установили южные галереи с крышей из девичьего винограда и вьющихся плющей, где цветут розы, гортензии и дельфиниумы. Возле десятков центров «Мои документы» разбили небольшие сады: у дома № 31 улице Полярной — «островок» из петуний, остролистой хедеры, котовника и бархатцев, на площадке рядом с офисом госуслуг во втором квартале Капотни (дом № 22) — традесканции и пр.

До осени в городе будут появляться все новые живописные уголки.