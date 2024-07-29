В Калифорнии оказались под угрозой жизни тысячи людей из-за масштабного пожара

Тысячи пожарных продолжают бороться с пожаром в парке на севере Калифорнии, который из-за экстремальных погодных условий стал седьмым по величине за всю историю. Как пишет The Guardian, с огнем борются уже почти неделю.

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По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии (Cal Fire), пожар в парке, расположенном примерно в 44 км к северу от столицы штата Сакраменто, за 24 часа увеличился более чем вдвое, охватив свыше 141 640 гектаров — площадь, примерно равную площади Лос-Анджелеса — и распространился на четыре округа: Бьютт, Плумас, Шаста и Техама.

"Этот пожар удивляет многих людей своим взрывным ростом", — указал представитель пожарной охраны Парка Джей Трейси. "Это своего рода беспрецедентно", - добавил он.



Власти сообщили, что 66 домов уже сгорели, а тысячи других остаются под угрозой. На текущий момент из людей никто не пострадал.