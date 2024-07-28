Москву накроет циклон «Кирсти»

В понедельник, 29 июля, Москву накроет североатлантический циклон «Кирсти». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

© Lenta.ru

Так, температура воздуха впервые за сезон снизится до плюс 20 градусов. По словам эксперта, до конца недели будут наблюдаться однотипные метеоусловия.

«По ночам воздух остынет до плюс 10-15, а в дневные часы, из-за дождливой погоды и неприятного северного ветра, будет всего плюс 17-22», — заключил он.



Ранее туристов предупредили об аномальной жаре, обрушившейся на страны Европы летом 2024 года. Уточняется, что больше всего от погодных условий страдают жители и гости Греции. Страна столкнулась с самым высоким за последние 20 лет риском лесных пожаров.