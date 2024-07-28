Панда Катюша в поисках идеального бамбука попала на видео

Любимица посетителей Московского зоопарка панда Катюша провела воскресный день в поисках идеального бамбука и попала на видео гендиректора зверинца Светланы Акуловой. На кадрах животное лениво слоняется по вольеру, внимательно изучая ветки, которые были разбросаны на полу.

Катюша аккуратно перебирала бамбук, оценивая каждую ветку на вкус. Некоторые из них ей явно не пришлись по душе — панда безжалостно выбросила их. В конце концов, ей удалось найти идеальный бамбуковый стебель, с которым она уютно уселась в уголке вольера и начала грызть.

Что ищу — не знаю, чего хочу — не помню! А, ладно! И бамбук сойдет! — подписала видео Акулова.



Видео с Катюшей вызвало восторг у подписчиков Акуловой. Они назвали панду любознательным носиком и заметили, что она хватает бамбук как взрослая, почти как мама Диндин.

Накануне Акулова показала, насколько Катюша бдительна. На новом видео панда не сводит глаз с посетителей и держит ушки на макушке. Подписчиков удивило, насколько малышка внимательно следит за происходящим. Пользователи назвали ее пограничником, охотницей и дозорным. А некоторые отметили, что Катюша активно растет и скоро догонит по размерам свою маму.