МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Гроза, ливень и сильный ветер ожидаются в субботу вечером и ночью в столице. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве.

В субботу вечером ГУ МЧС по Москве опубликовало экстренное предупреждение.

«В ближайший час и с сохранением до конца суток 27 июля в г. Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, местами с ливнем, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с», — сказано в сообщении.



Спасатели посоветовали водителям учитывать опасные погодные условия при движении и парковке. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться под деревьями.

Ранее в столичном регионе объявили «желтый уровень» опасности из-за грозы.