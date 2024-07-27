Синоптики Гидрометцентра РФ объявили в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за грозы, ожидаемой в воскресенье, 28 июля. Об этом пишет ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заметил, что в субботу, 27 июля, гребень антициклона, господствовавший над центральными областями Европейской России, начнёт постепенно разрушаться.

На фоне этого, констатировал синоптик, в воскресенье местами ожидаются «кратковременные дожди, грозы и +25…+27°».

Москвичей ожидает «холодный» август

Метеорологи Гидрометцентра уточнили, что в Москве предупреждение действует с 10:00 мск 28 июля до 21:00 мск 28 июля. В Московской области, пояснили специалисты, гроза может начаться раньше — с 9:00 воскресенья.

В понедельник, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта через территорию Центральной России, ожидаются дожди, местами сильные, а также усиление западного ветра до 17 м/с в Московской, Тверской, Ивановской и Ярославской областях.