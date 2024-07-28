На следующей неделе в Москве ожидается значительное похолодание, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, ко вторнику, 30 июля, температура воздуха опустится ниже 20 градусов тепла.

Это похолодание будет «украшено» дождями. В понедельник и вторник, 29 и 30 июля, они будут наиболее сильными, далее осадки будут не очень сильными, поскольку мы окажемся в тыловой части циклона, — объяснил Шувалов.



Синоптик также добавил, что в Москве будет дуть северный и северо-западный ветер. Начало августа, отметил он, также будет прохладным.

То есть неделя москвичей ждет холодная, такие показатели температуры на 2–3 градуса ниже климатической нормы, — заключил Шувалов.

Заведующая лабораторией и научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина ранее сообщила, что следующая неделя в Санкт-Петербурге начнется с дождливого и прохладного понедельника. Она утверждает, что ночью столбики термометров покажут 15–17 градусов выше нуля, а днем немного потеплеет — до 20–22. При этом температура в городе повысится раньше, чем в Москве.