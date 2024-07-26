Климатолог: в течение века в Москве могут наступить арктические холода

Эксперты предсказывают аномальную жару во всем мире в ближайшие пять лет: в будущем изменения климата могут привести к обильным тропическим ливням и одновременно сильной засухе. Однако после этого жителей Земли может ждать резкое похолодание из-за разворота Гольфстрима. Подробнее – в нашем материале.

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Жаркая "эпидемия"

Последние дни июля побили рекорды по среднесуточной мировой температуре, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, миллиарды людей на планете сталкиваются с "эпидемией" экстремальной жары.

По его словам, служба ЕС по изменению климата Copernicus назвала воскресенье, 21 июля, самым жарким днем в новейшей истории Земли. На следующий же день температура поднялась еще выше, однако и этот рекорд снова обновился во вторник, 23-го.

Как прогнозирует Всемирная метеорологическая организация ООН, в ближайшие пять лет глобальные температуры могут достичь рекордно высоких показателей. Этому будут способствовать парниковые газы и смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. По мнению специалистов, это также отразится и на режиме выпадения осадков.

Арктические холода в столице

Вместе с ростом температур глобальное потепление увеличит и интенсивность атмосферных процессов, заметил в беседе с Москвой 24 ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов. И периоды сухой жаркой погоды станут более экстремальными, и дожди станут более интенсивными.

Из-за климатических изменений через 50 лет в столицу может прийти "краснодарская" погода, заметил эксперт. Однако он подчеркнул, что все может измениться, если из-за глобального потепления, вызывающего таяние ледников Гренландии и сброс огромного количества пресной воды в Северную Атлантику, нарушится перенос тепла – то, что называют "остановкой Гольфстрима".

"Вместо экстремальной жары в Москве мы получим арктические холода. В прошлом, в Европе и в Европейской части России во время подобных перестроек течений в Северной Атлантике становилось на 20–25 градусов холоднее, при этом очень резко – в течение буквально нескольких лет", – объяснил Карнаухов.



При этом назвать точные сроки очень сложно, заметил эксперт. По его словам, это почти наверняка произойдет до конца века, если мы не сможем замедлить нынешний темп глобального потепления. Но изменение картины течений в Северной Атлантике может начаться и в следующем году, хотя вероятность этого невелика. Медианный прогноз – это около 30 лет, заключил климатолог.