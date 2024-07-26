Ликсутов: В Москве планируется открыть 39 новых станций метро

За последние пять лет в столице увеличились показатели суммарного пробега вагонов. Пассажиры тратят меньше времени на ожидание поезда, а в составах появляется больше свободных мест. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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— К 2030 году планируем открыть 39 новых станций. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем расширение столичного метро и его модернизацию, — рассказал заммэра.



Он также объяснил, что благодаря постоянному расширению сети метро показатели суммарного пробега вагонов стабильно увеличиваются. Так, за первые шесть месяцев 2024 года этот показатель на 9,4 процента превысил данные аналогичного периода 2023-го и на 16,2 процента — 2020-го, достигнув 554 миллионов вагоно-километров, передает официальный сайт мэра Москвы.

22 электродепо отвечают за бесперебойную работу столичного метро. До конца следующего года планируется завершить строительство депо «Южное» и «Столбово», а до 2030-го — возвести «Троицкое», «Ильинское» и «Бирюлевское».

Миллиард поездок совершили пассажиры на МЦД с момента запуска. Самыми популярными на первом диаметре стали станции Одинцово, Славянский бульвар и Савеловская, на втором — Царицыно, Подольск и Нахабино, на третьем — Выхино, Зеленоград-Крюково и Электрозаводская, а на четвертом — Железнодорожная, Курская и Нижегородская.