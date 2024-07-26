Директор зоопарка в Москве заявил об улучшении экологии в столице

Зафиксированы объективные показатели улучшения экологии в Москве, в том числе увеличение видов животных и растений в городской фауне и флоре. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» директор Московского зоопарка, инженер-эколог Светлана Акулова.

«В Москву возвращаются виды растений и животных, которые ранее исчезли из экосистемы столицы. Это, например, птицы осоед, черный коршун, зеленый дятел, лесной голубь клинтух, иволга. Также вернулась каменная куница, которую последний раз видели 10 лет назад», – сказала Акулова.



Инженер-эколог объяснила, что это происходит благодаря созданию в городских условиях так называемых экологических коридоров, по которым животные могут перемещаться.

«Активное озеленение территории Москвы, высаживание деревьев и растений создают хорошие условия для насекомых, которые становятся пищей для животных. За счет такого зеленого круговорота флора и фауна Москвы становятся богаче и разнообразнее», – отметила Акулова.



Также Акулова обратила внимание на важность просветительской и волонтерской работы по теме экологии.

«Озеленение территории столицы – это только первый шаг. Нужны различные волонтерские движения и более масштабные инициативы на городском уровне. Причем работать нужно с разными возрастными группами: от детей до пенсионеров. Мы с командой на наших мероприятиях видим, как живо и искренне дети откликаются на различные активности по экологическим темам, как много неравнодушия среди работающего населения, с каким удовольствием вопросами озеленения занимаются пенсионеры», – рассказала Акулова.



Она добавила, что баланс озеленения при этом нужно поддерживать на всей территории Москвы.