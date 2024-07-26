Пробег вагонов столичного метро за полгода превысил 550 млн км

Пробег вагонов Московского метрополитена в I полугодии 2024 года составил 554 млн км, что на 9,4% выше показателя годичной давности. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Эффективность работы метро демонстрирует не только количество пассажиров, но и вагоно-километры. Они отображают расстояние, которое суммарно проезжают все вагоны за определенный период. За первые шесть месяцев 2024 года этот показатель на 9,4% превысил цифры аналогичного периода 2023 года. И на 16,2% – 2020 года, достигнув 554 млн вагоно-километров. Это почти в четыре раза больше, чем расстояние от Земли до Солнца», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.



Уточняется, что за последние пять лет в столице постоянно расширяется сеть метро. Только с 2020 года открыто 34 новых и реконструированных станции. Кроме того, в городе увеличивают интенсивность движения поездов с помощью новых технологий. Так, на Кольцевой линии в часы пик составы приходят на станции с интервалом 90 секунд.