Какие спектакли посмотреть на Фестивале искусств на ВДНХ

С 27 июля по 4 августа в Москве на ВДНХ проходит VII Международный фестиваль искусств "Вдохновение". В нем принимают участие 10 зарубежных проектов - из Аргентины, Армении, Бразилии, Греции, Ирана, Испании, Франции, Чили и ЮАР. А также 18 российских - из Москвы, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Перми и Санкт-Петербурга. За 9 дней - более 70 мероприятий: спектакли, концерты, кинопоказы, лаборатории современного танца и перформансы.

© Российская Газета

В 2024 году у "Вдохновения" заявлены две главные темы фестивальной программы - "Новые лица" и "85-летие ВДНХ".

В рамках первой темы фестиваль представил кураторов по четырем основным направлениям: театр, музыка, танец и инсталляция. Ими стали актриса театра и кино Александра Урсуляк, актриса и телеведущая Сати Спивакова, актер и хореограф Егор Дружинин и художник-сценограф Тимофей Рябушинский.

В 2024 году бессменная площадка фестиваля - ВДНХ - отмечает 85-летний юбилей. "Вдохновение" поздравляет главную выставку страны уличным шоу Тимофея Рябушинского, спектаклем-сторителлингом "ВДНХ. Воспоминания" и показом кинофильмов, снятых в 1939 году: "Подкидыш" Татьяны Лукашевич, "Девушка с характером" Константина Юдина и "Трактористы" Ивана Пырьева.

Фестиваль "Вдохновение" охватывает 11 локаций на ВДНХ: Зеленый театр, Дом культуры, площадь у фонтана "Дружба народов", павильон "Рабочий и колхозница", павильон №33, павильон "Космос", площадь Промышленности, площадка перед павильоном "Оптика", колесо обозрения "Солнце Москвы", танцплощадка в парке Останкино, главная аллея. В мероприятиях фестиваля примут участие более 300 российских и зарубежных артистов.

27 июля, в первый день фестиваля, стартовали две лаборатории - танцевальная "КЕД LAB" под руководством Егора Дружинина и современного театра греческого режиссера Менелаоса Каранцаса, их участники выбраны путем опен-колла. Финалом пятидневной лаборатории станет показ совместной работы на главной сцене Зеленого театра ВНДХ в рамках "Ночи одноактных балетов".

Лаборатория Менелаоса Каранцаса рассматривается организаторами как возможность для российских актеров принять опыт передового европейского режиссера, работающего на стыке жанров и культур. Результатом лаборатории станет показ в последний день фестиваля эскиза спектакля.

Посоветуем читателям "РГ" семь важных мероприятий фестиваля "Вдохновение".

"Чайка"Театр Apacheta Sala Estudio, Аргентина1-4 августа, 18:00, Дом культуры ВДНХ (фойе)

Вход по регистрации

Современное прочтение пьесы А. П. Чехова "Чайка" от аргентинского режиссера Гильермо Какаче. побежденных.

Зрители сидят с четырех сторон квадратного большого стола, за которым располагаются герои Чехова. Гильермо создал синтез персонажей пьесы, за счет чего за актерами не закреплены конкретные образы и роли.

Спектакль принимал участие в фестивалях: Театральный фестиваль в Рафаэле (Санта-Фе, Аргентина), Международный театральный фестиваль "Мил" (Сантьяго-де-Чили, Чили).

Концерт Екатерины Мечетиной27 июля, 20:00, Дом культуры ВДНХ

Вход по регистрации

Екатерина Мечетина - виртуозная пианистка, заслуженная артистка Российской Федерации, доцент Московской Консерватории, солистка Московской государственной филармонии, лауреат Премии Президента Российской Федерации и международных конкурсов пианистов, среди которых конкурс имени Ф. Бузони в Больцано (Италия) и Всемирный конкурс пианистов в Цинциннати (США, I премия и Золотая медаль).

На фестивале Екатерина Мечетина исполнит сольную программу в которой будет представлена русская фортепианная классика - 12 характеристических картин из цикла "Времена года" Петра Чайковского и избранные произведения Сергея Рахманинова.

"Хорошие песни"3 августа, 20:00, павильон "Рабочий и колхозница" (крыша)

Вход по регистрации

15 песен о любви, каждая из которых стала вехой в жизни Александры Урсуляк, переплетаются с небольшими монологами о детстве, юности и зрелости актрисы. 1 час 20 минут, проведенные на одном дыхании, дадут возможность погрузиться в атмосферу прошлого и в конце с радостью заглянуть в будущее.

Хиты эстрады 60-х, 70-х, 80-х годов - музыка Баснера, Долматовского, Таривердиева, Колмановского, Пиаф, Паулса, Кандера - подарят зрителю особое романтическое настроение.

Живое исполнение джаз-бенда из пяти музыкантов, простое, но изящное оформление сцены и изысканное платье в стиле Dior от модельера Светланы Тегин - составляющие камерного концерта.

"Антуко"Театр Silencio Blanco, Чили27 и 28 июля, 14:00 и 19:00, павильон №33

Вход по регистрации

Спектакль "Антуко" театральной команды Silencio Blanco, разыгранный с помощью всего трех кукол-марионеток, расскажет о трагической судьбе молодого парня, который в составе группы из сорока 18-летних человек и одного армейского сержанта замерз насмерть на склоне вулкана Антуко. Спектакль основан на реальных событиях, произошедших в 2005 году.

"Макаки"1-4 августа, 19:00, павильон №33

Вход по регистрации

"Макакос" - это моноспектакль, рассказывающий о сложности жизни темнокожих в Бразилии. Отношение к темнокожим рассматривается в спектакле на основе истории героя, который ежедневно сталкивается с расизмом. Текст отсылает к бразильской истории и биографиям великих бразильских художников: Эльзой Соарес, Мачадо де Ассис и Бесси Смит.

UNONA.L1-0BOV1oТеатр Vokrug3 и 4 августа, 22:00, Площадь промышленности

Вход по регистрации

История мужчины и женщины.

В спектакле участвуют три куклы с разной техникой управления и одна актриса. Женщина и мужчина - большие 8-метровые металло-каркасные марионетки. Управляются с помощью подъемных кранов и 14-ти кукловодов. Хищник - кукла с металлическим каркасом 3,5 метра в высоту и 12 метров в длину, управляется на колесной базе.

"Обыкновенное чудо" ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Санкт-Петербург 3 и 4 августа, 20:30, Зеленый театр

Вход по регистрации

"Обыкновенное чудо" - спектакль по знаменитой пьесе Евгения Шварца, который поставил российский режиссер театра и кино Алексей Франдетти. Постановка обращена к аудитории, которая помнит и любит одноименный советский фильм режиссера Марка Захарова, легендарные песни на стихи Юлия Кима и музыку Геннадия Гладкова.