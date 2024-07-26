Аэропорт Домодедово запустил услугу прохода в бизнес-зал по биометрии

В столичном аэропорту Домодедово запущена услуга прохода в бизнес-зал по биометрии. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе воздушной гавани.

«Новый высокотехнологичный сервис заработал в аэропорту Домодедово – теперь клиенты бизнес-зала могут пройти в лаунж, отсканировав биометрические данные через специальный терминал. Такая возможность появилась у пользователей государственной Единой биометрической системы и программы OnPass», – пояснили в пресс-службе.



Директор аэропорта Андрей Павлов, слова которого привела пресс-служба, напомнил, что авиагавань первой в России внедрила eGate – автоматизированную систему проверки документов при входе в зону предполетного досмотра и на выходах на посадку.

В пресс-службе добавили, что в новом пользовательском сценарии биометрия является альтернативой сканирования QR-кода. При этом у пассажира остается выбор: воспользоваться системой распознавания лиц и посмотреть на входе в биометрический терминал или открыть приложение и отсканировать QR-код.