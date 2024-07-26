В Москве появятся два кинотеатра под открытым небом

Два летних общедоступных кинотеатра появятся в районе Южного порта в Москве. Об этом сообщил главный архитектор столицы, первый зампредседателя городского комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Помимо разнообразной кинопрограммы, включающей фильмы из золотого фонда мирового кинематографа, премьерные картины и авторское кино, на новых площадках будут регулярно проводиться лекции, мастер-классы и концерты. Современные объекты для культурного отдыха и благоустроенная протяженная набережная дополнят разнообразную досуговую инфраструктуру, которую планируют развить в районе Южного порта", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.



Отмечается, что в проекте "Южный порт" запланировано создание культурно-досуговой зоны: здесь появится летний кинотеатр, театр и музей под открытым небом. Между ними будет проходить улица с сакурой, которая свяжет прогулочное пространство с набережной, открытым амфитеатром, центром искусства и плавучей сценой на Москве-реке для музыкальных фестивалей.

Еще один летний кинотеатр обустроят на территории квартала "Level Южнопортовая". Дополнительно здесь оборудуют амфитеатр для проведения камерных мероприятий на открытом воздухе. В парке площадью 2 га появятся локации для культурного досуга и отдыха. В центре внутреннего двора будет протекать искусственная река, наполняемая дождевой водой, а также детские и спортивные площадки для активных игр на свежем воздухе. Кроме того, реконструируют и превратят в арт-объект 49-метровый портовый кран.

Также на набережной в квартале Portland девелопер планирует построить арт-променад со скульптурами из портового бетона. Бетон и тема ленд-арта будут прослеживаться и в дизайне малых архитектурных форм, ландшафте дворов, променадов и других публичных пространств городского квартала.