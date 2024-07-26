Собянин рассказал о строительстве новых электродепо для метрополитена

В период с 2011 года были реконструированы пять электродепо для метрополитена. За это время город построил еще семь таких инфраструктурных комплексов, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

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Так, в столице появились депо "Аминьевское", "Митино", "Братеево", "Нижегородское", "Лихоборы", "Солнцево" и "Руднево".

В настоящее время за бесперебойную работу метро Москвы отвечают 22 электродепо. Составы поездов проходят в этих комплексах обслуживание. Специалисты проводят их диагностику, ремонт и мойку, уточнил мэр.

Вместе с тем до конца 2025 года власти столицы планируют довести до конца строительство депо "Южное" и "Столбово", подчеркнул Собянин. Кроме того, до 2030-го в Москве должны появиться комплексы "Троицкое", "Ильинское" и "Бирюлевское".

Между тем глава города объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии столичного метрополитена. Мэр уточнил, что реализация этого проекта будет сложной, поскольку необходимо проложить запасные тоннели, по которым будут осуществлять движение поезда Кольцевой линии метро, построить на ней станцию и соединить с Люблинско-Дмитровской веткой.