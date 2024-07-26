Москвичей ожидает «холодный» август

Предстоящий месяц в Москве не будет очень теплым. В ночное время температура будет снижаться до плюс 12, в дневные часы она поднимется до плюс 21, сообщает РИА Новости со ссылкой на синоптика «Фобоса».

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил «Интерфаксу», что в столичном регионе на текущей неделе произойдет понижение температуры до плюс 20 градусов. Он отметил, что в течение недели будут дожди.

Также ранее академик РАН и председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков заявил, что редкое природное явление может появиться в Москве из-за частых гроз. По его словам, первые два месяца лета в России уже зафиксировали 10 таких молний.