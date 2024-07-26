В ТиНАО появятся еще 11 поликлиник

В ТиНАО планируется возвести 11 поликлиник, часть из которых уже в стадии проектирования и строительства. Шесть из них появятся за счет средств, включенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы, и пять введут инвесторы — застройщики жилья. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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— За счет городского бюджета сегодня строим три объекта здравоохранения. В частности, это взрослая поликлиника в городе Троицке и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное Филимонковского района. Оба учреждения рассчитаны на 750 посещений в смену. Кроме того, фактически завершены строительные работы и идет установка оборудования в детско-взрослой поликлинике на 320 посещений в смену в поселке Марьино Филимонковского района. Еще два здания, которые появятся за счет инвесторов, строятся. Все возводимые за внебюджетные средства учреждения здравоохранения предполагается передать городу, — сообщил Владимир Ефимов.



Так, в 2025 году за счет инвестора планируется ввести в эксплуатацию медицинское учреждение на 475 посещений в смену. Оно разместится на территории ЖК «Бунинские Луга». В 2026 году в этом же районе предполагается строительство инвестором детско-взрослой поликлиники на территории ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке. Она будет рассчитана на 520 посещений в смену. Кроме того, до конца 2028 года за счет средств инвесторов планируется построить еще три таких здания: в районах Коммунарка, Щербинка и Внуково.

Еще три поликлиники находятся в стадии планирования — эти объекты предполагается реализовать за счет города в районах Коммунарка и Внуково.

— В новых учреждениях будут работать детские и взрослые врачи основных специальностей. В зданиях появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить лечебные и восстановительные процедуры, полностью соответствующие столичным стандартам, — сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.



После окончания основных работ на всех объектах будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории с высадкой зеленых насаждений и обустройством газонов. В зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных граждан.

— Мосгосстройнадзор уделяет пристальное внимание качеству работ на объектах здравоохранения для того, чтобы жители всех районов столицы имели возможность получить качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома. В скором времени ТиНАО пополнятся современными поликлиниками, три из них находятся в стадии строительства. Суммарно на этих площадках инспекторы комитета провели уже 11 контрольно-надзорных мероприятий, — пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения.