В Москве выросли объемы производства лекарств

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что за период с января по май выпуск лекарств и медицинских изделий в столице вырос на 12,7% за счёт городских мер поддержки.

Об этом пишет сайт kp.ru.

«Производство фармацевтических субстанций увеличилось более чем в 2,8 раза», — отметил Ликсутов.



А выпуск медизделий, то есть диагностических реагентов и других фармпрепаратов, увеличился на 17,6%.

Также, по его словам, объём отгруженной продукции вырос почти на 10% и превысил 116 млрд рублей.

В столице лекарства, медицинские изделия и технику производят более 300 компаний.

Ранее НСН сообщала, что московская компания — производитель медицинской оптики на 38% нарастила объёмы выпуска продукции за счёт участия в нацпроекте «Производительность труда».