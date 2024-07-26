Москвичей предупредили о последних жарких июльских днях

В выходные, 27–28 июля, москвичей ждет жара до 28 градусов, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. В разговоре с NEWS.ru метеоролог уточнила, что температура будет соответствовать климатической норме, а в воскресенье окажется даже выше.

Ночи, по ее словам, также будут теплее, чем последние пять дней до этого.

«27 и 28 июля, в выходные, Москву ждет хорошая погода. Температура уже будет соответствовать климатической норме, в воскресенье даже выше. Ночи будут теплее, чем были последние пять дней. Минимальная температура в ночное время составит от 13 до 18 градусов тепла», — поделилась Позднякова.



Метеоролог уточнила, что в субботу воздух прогреется до 27 градусов тепла, а воскресенье — до 28 градусов. Позднякова добавила, что во второй половине дня в воскресенье может пройти кратковременный дождь.

«В субботу в Москве ожидается от 25 до 27 градусов тепла, а в воскресенье от 26 до 28 градусов тепла. Для Москвы это жаркая погода. Также в воскресенье во второй половине дня может собраться небольшой кратковременный дождь, к вечеру, поэтому выходное настроение у жителей столицы не испортится», — заключила метеоролог.



Позднякова ранее рассказала, что с понедельника, 29 июля, в Москву вернутся дожди и холод. Метеоролог уточнила, что первый день недели окажется очень дождливым, а атмосферное давление резко понизится и будет существенно ниже климатической нормы.