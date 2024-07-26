Москвичам рассказали о погоде на выходных

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT дала прогноз погода на выходные в Москве.

«В субботу ожидается переменная облачность, без осадков в течение всех суток, минимальная температура в городе +14...+16 °С, дневная +25...+27 °С. Температура выше +25 °С для Москвы является критерием жаркой погоды. Поэтому можно сказать, что в субботу в столицу вернётся жаркая погода. Температура будет близка к климатической норме», — отметила она.



По словам синоптика, в ночь на воскресенье осадков не ожидается.

«А вот то, что касается дня, то скорее всего к вечеру местами соберется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха будет +26...+28 °С. Будет плотный западный ветер и такая температура будет переноситься довольно комфортно. Небольшой дождь также не испортит выходного настроения жителей столичного региона», — добавила Позднякова.



Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал солнечную погоду и до +30 °С в выходные в Москве.