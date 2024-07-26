Москвич с лишним весом застрял в дверном проеме

Житель Москвы с лишним весом застрял в дверном проеме, для его вызволения пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на департамент по делам ГО и ЧС.

© Департамент ГОЧСиПБ

Уточняется, что инцидент произошел в доме на улице Маршала Савицкого в Южном Бутове.

Россиянам указали на несколько опасных последствий лишнего веса

Сотрудников Московского авиационного центра на месте ждали врачи и жена пострадавшего. Его помогли транспортировать на носилках в машину скорой помощи для дальнейшей госпитализации, говорится в публикации.

В апреле в Москве спасателям удалось вынести 300-килограммового мужчину из квартиры. Для эвакуации пациента потребовалось не менее семи человек. Для транспортировки россиянина пришлось вызывать другую карету скорой помощи, так как в приехавшую на вызов он не помещался.

Сообщалось, мужчина не выходил на улицу десять лет. Его кровать была оснащена специальными держателями для смартфонов. Помимо этого, место было оборудовано специальной рацией. Встать самостоятельно россиянин не мог из-за последствий перенесенного заболевания. За мужчиной ухаживал его 24-летний сын.

Ранее врач рассказал, как часто нужно взвешиваться.