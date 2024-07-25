В небе над Москвой заметили красные и белые шары неизвестного происхождения

Пилот самолета российской авиакомпании заметил красные и белые воздушные шары в небе над Москвой. Уточняется, что шары занимали воздушное пространство в 50 метрах ниже высоты полета борта. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

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В СМИ заявили, что уведомления о полетах шаров в районе столичной воздушной гавани в Центр планирования и координирования использования воздушного пространства (ЦПИВП) не поступали. В связи с этим службы уведомили о произошедшем органы противовоздушной обороны.

Уточняется, что борт выполнял рейс из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в Шереметьево в Москве. При заходе на посадку в столичную гавань командир судна доложил о наблюдении связки шаров красного и белого цвета в 300 метрах слева от лайнера, говорится в публикации.

22 июня воздушный шар с 22 пассажирами на борту застрял между скалами в турецкой Каппадокии, когда совершал посадку. Причиной этому стал ветер. После этого на место происшествия отправили бригады медиков, полицейских и пожарных. Позже стало известно, что людей благополучно эвакуировали.