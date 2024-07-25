Путин к октябрю ждет план строительства в Москве национального центра "Россия"
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 октября подготовить план мероприятий по строительству в Москве выставочного национального центра "Россия". Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Администрации президента Российской Федерации совместно с правительством Москвы и автономной некоммерческой организацией "Дирекция выставки достижений "Россия" подготовить план мероприятий по строительству в г. Москве выставочного комплекса национального центра "Россия". Доклад - до 1 октября 2024 года", - говорится в тексте поручения.
Ответственными назначены первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.