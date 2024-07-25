Когда москвичам ждать возвращения ливней и холода

С понедельника, 29 июля, в Москву вернутся дожди и холод, предупредила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. В беседе с NEWS.ru метеоролог уточнила, что первый день недели окажется очень дождливым, а атмосферное давление резко понизится и будет существенно ниже климатической нормы.

В понедельник, 29 июля, москвичей ждет резкое ухудшение погоды. Первый день недели будет очень дождливым. Атмосферное давление резко понизится и будет существенно ниже климатической нормы. Ночью температура будет 18 градусов тепла, — поделилась метеоролог.



По ее словам, днем 29 июля воздух прогреется всего лишь до 20 градусов. Весь день прогнозируются дожди. Метеоролог уточнила, что порывы ветра составят до 12 метров в секунду. Она предупредила, что 30 июля будет холоднее: температура составит около 18 градусов.

В понедельник днем температура составит 20 градусов тепла в первой половине в сопровождении дождя на протяжении всего дня. Порывы ветра составят 12 метров в секунду. 30 июля в дневные часы температура воздуха прогреется до 18 градусов тепла. Июль закончится достаточно прохладно, — заключила Позднякова.



Климатолог Ольга Лакустова ранее заявила, что глобальное потепление сейчас происходит быстрее, чем 100–200 лет назад, поэтому негативные последствия этого процесса мы испытаем на себе уже через полвека. По ее словам, природные катаклизмы коснутся и России.