Капибаре из Московского зоопарка провели операцию из-за игр с семьей

Капибаре из Московского зоопарка провели операцию: во время игр ее прикусили дети или супруг, после чего начался воспалительный процесс. Под кожей скопился гной, поэтому вмешательство ветеринаров было необходимо, рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. Они очистили воспаленный участок, чтобы животное скорее выздоровело. В течение двух недель Мася будет получать медикаменты.

Сразу после проведения всех манипуляций наша героиня мама уже была готова воссоединиться с семьей. Утром, когда мы снова их объединили, они поприветствовали друг друга, словно не виделись очень долгое время, и мама Мася конечно накормила детей молоко, — рассказала Акулова.

