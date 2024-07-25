Собянин объявил об открытии общественного центра «Орион» после обновления

Общественный центр «Орион» в Лосиноостровском районе открылся после реконструкции. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Новый общественный центр раньше был кинотеатром. Он располагается на улице Летчика Бабушкина и на протяжении многих лет он был местом притяжения жителей северо-востока города. Однако в 1990-х здание закрыли, за несколько десятилетий оно пришло в непригодное состояние.

Теперь центр открыт для всех желающих. Здесь создан большой атриум, где торговые и общественные зоны плавно переходят одна в другую. А на крыше находится веранда с панорамным видом на расположенный рядом сквер.

— Реконструкция помогла увеличить площадь общественного центра почти в четыре раза, появились два подземных этажа, — сообщил мэр Москвы в своем Telegram-канале.



Уточняется, что в здании планируется проведение мастер-классов, занятий в спортивных секциях, студиях хореографии и музыкальных классах, а также открыть Центр московского долголетия.

Власти Москвы проведут комплексную реконструкцию учебных корпусов двух колледжей на юге столицы. За период 2025 года специалисты планируют обновить три корпуса Московского технологического колледжа на Автозаводской улице, а также два корпуса московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».