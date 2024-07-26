Москвичи смогут наблюдать звездопад Персеиды в августе

В августе жители Москвы смогут наблюдать звездопада Персеиды. Метеорный поток из созвездия Персей начнёт свою активность в начале месяца, а пик ожидается 12 августа.

© Ferra.ru

По информации Московского планетария, Персеиды будут активны всего три-четыре дня. В это время ожидается, что можно будет наблюдать до 120 метеоров в час, особенно в зените. Это один из самых ярких и долгожданных метеорных потоков года.

Специалисты планетария отмечают, что условия для наблюдения будут благоприятными. Луна в ночь максимума перейдет в фазу первой четверти и скроется за горизонтом после 22:00, что обеспечит отличную видимость метеоров.

Ранней, ученые из Санкт-Петербургского университета узнали возраст одного из мощнейших метеоритных потоков.