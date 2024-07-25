Песков прокомментировал переименование московской Европы в Евразию

Переименование площади Европы в площадь Евразии в центре Москвы является прерогативой столичных властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Это прерогатива московских властей, поэтому мы бы не стали здесь ничего комментировать», — сказал он. Песков отметил, что это не тема администрации президента России. Газета.Ru

В среду мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы, расположенной вдоль Бережковской набережной неподалеку от Киевского вокзала. Она получила название площадь Евразии. Деловая газета «Взгляд»