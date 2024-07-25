Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве начал работу

Дан старт работе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

«Наблюдать будем за выборами депутатов Московской городской думы (МГД) восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуково, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк), и в Куркино. <...> Руководство Штаба: Вадим Ковалев – руководитель Общественного штаба; Илья Массух – заместитель руководителя Общественного штаба, руководитель Электронного штаба; Александр Асафов – заместитель руководителя Общественного штаба по информационному сопровождению», – говорится в посте.



Отмечается, что решение о начале работы штаба было принято городской Общественной палатой.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года.